Quatro homens são presos em Cabo Frio levando drogas da Maré para Búzios

Duas mulheres e dois homens foram presos em flagrante na RJ-106, na manhã desta quarta-feira (25), transportando drogas da favela dos Pinheiros, no Complexo da Maré, para abastecer a comunidade Maria Joaquina, em Armação dos Búzios, de acordo com relato dos próprios suspeitos à Polícia Militar, que fez a abordagem.

Os suspeitos estavam em um carro, usado com aplicativo de carona, quando foram rendidos às 5h20 na altura do bairro Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio.

A ação dos agentes da 8ª CIA ocorreu após denúncia de que o transporte da droga ocorria por meio de carro de aplicativo.

Ao render o veículo, os ocupantes, segundo a polícia, se mostraram bastante nervosos. E, durante as buscas, foram localizados 2.775 pinos de cocaína e 544 tiras de maconha. O material estava dentro de bolsas no porta-malas do carro.

“Os ocupantes do carro ao serem indagados narraram estarem vindo da Vila dos Pinheiros na Maré para Búzios, sendo dada voz de prisão aos envolvidos e conduzidos à 126ª DP, onde os mesmos ficaram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico”, disse a polícia.

O veículo permaneceu apreendido e o motorista do veículo está entre os presos na ação.