Regularização Fundiária tem início em José Gonçalves e Cem Braças, em Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente Pesca e Urbanismo, participou nesta terça-feira (30) da assembleia do processo de regularização fundiária dos bairros de José Gonçalves e Cem Braças realizadas pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ).

A assembleia foi realizada pela diretora do Iterj, Srª Mariana Felippe, para explicar a população dos bairros que o processo de regularização fundiária será realizado em duas etapas.

Na primeira etapa será entregue o Termo Administrativo de Reconhecimento de Posse e Moradia (TARPM) pelo estado e pela Prefeitura. É um documento preliminar do processo de regularização fundiária, e em torno de 20 dias será o ato de entrega do TARPM aos moradores.

Na segunda etapa a Prefeitura receberá do Iterj o projeto de regularização fundiária em que consiste em planta topográfica dos bairros, cadastro dos moradores e outras peças técnicas. Após análise e parecer da comissão de regularização fundiária da Prefeitura aprovado, será emitido a Certidão de Regularização Fundiária Urbana (CRF). Na ocasião, o prefeito Alexandre Martins assinará o projeto e enviará ao Cartório de Registro de Imóveis de Búzios para emitir os títulos de propriedade de cada morador. Os trâmites legais demoram em torno de 60 dias.

O subcoordenador de Habitação de Búzios, Daniel Azevedo, pontuou que só está sendo possível a regularização fundiária nestes bairros devido ao termo de cooperação técnica que o prefeito Alexandre Martins assinou com o Governo do Estado em dezembro de 2021. “Esses processos estavam parados a anos na Prefeitura, e agora temos avançado a cada dia na Regularização Fundiária da Cidade. Quem ganha é o morador que terá o seu documento de Propriedade em mãos”.