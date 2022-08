Escola no bairro Baleia, em São Pedro da Aldeia, recebe ampliação e reforma

Mais uma conquista para a educação aldeense foi entregue na tarde desta segunda-feira (29).



Localizada no bairro Baleia, a E. M. Elízio Ignácio Rangel foi contemplada com reforma total e ampliação, beneficiando 123 alunos do segmento de Educação Infantil. A unidade agora conta com um novo refeitório, construção de novas salas, banheiros inclusivos, rampa de acessibilidade, área de parquinho com gramado sintético, salas de aula com climatização, modernização da cozinha e troca de revestimento em todos os ambientes.

A solenidade foi iniciada com a composição da mesa de autoridades que contou com a presença da representante do Conselho Escolar, a professora Adriana dos Santos; da diretora da unidade, Eliane Passos; da Secretária de Educação, Sheilla Atalla, da Subsecretária de Educação, Elaine da Costa; do Vice-Presidente da Câmara, o vereador Franklin Ribeiro; o vice prefeito, Júlio Queiroz, e o prefeito, Fábio do Pastel.