Reunião é realizada para traçar metas para a chegada do verão em Búzios

A prefeito Alexandre Martins reuniu nesta terça-feira (12) as equipes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Guarda Municipal, Postura, Romu, Patrulha Maria da Penha, Ambiente e Policia Militar para planejar um choque de ordenamento para o verão.

O encontro tem como objetivo realizar um planejamento com as forças de segurança do município para a chegada do verão com reforço e fiscalização no ordenamento da cidade.

Na reunião ficou acertado que a sala de monitoramento vai ganhar mais equipamentos para ter maior controle das vias e proporcionar mais segurança para moradores e turistas.

A partir do dia 1º de dezembro de 2021, os ônibus de turismo não poderão mais entrar na península. Está sendo preparado o terreno que futuramente será construída a nova rodoviária para servir de estacionamento para este verão.

Segundo o prefeito, Alexandre Martins, a reunião foi para traçar metas para a chegada do verão, com segurança e ordenação em todo município.

“Com a proximidade da estação mais aguardada do ano, vamos aumentar o efetivo nas ruas para organizar a cidade e receber os turistas da melhor maneira”, disse o gestor.