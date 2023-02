São Pedro da Aldeia: Bairros do Vinhateiro, Estação e Bela Vista estão recebendo serviço de drenagem e pavimentação

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia continua a investir em serviços de drenagem e pavimentação para garantir o conforto e a segurança dos aldeenses.

Os serviços são realizados pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

O objetivo é garantir mais mobilidade ao cidadão e evitar o acúmulo de água em períodos de chuva.

Em parceria com o Governo Estadual, as ações estão sendo realizadas nos bairros Vinhateiro, Estação e Bela Vista.

O convênio com o programa “Somando Forças” foi retomado pelo governo do prefeito Fábio do Pastel e segue a todo vapor na cidade.