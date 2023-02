Prefeitura de Cabo Frio dá posse a novos servidores do Concurso Público de 2020

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Administração, realizou na manhã desta terça-feira (14), mais uma cerimônia de posse para novos servidores efetivos, aprovados no Concurso Público de 2020. Nessa etapa, mais de 50 candidatos foram empossados para exercer as funções previstas para os cargos de agentes administrativo e de Postura; arquiteto; coveiro; engenheiro civil de 20h e turismólogo.

Antes da posse, o secretário de Administração, Gustavo Fecher, deu as boas-vindas aos novos servidores que ingressam no quadro efetivo do município.

“Quero, nesse momento especial, dar as boas-vindas a cada um de vocês que, a partir de agora, passa integrar o quadro de servidores efetivos. Há dez anos, eu estava no mesmo lugar, como concursado; hoje estou secretário de Administração e desejo todo o sucesso nessa nova etapa, agora empossados para suas devidas funções”, destacou.

Após a assinatura do Termo de Posse, os candidatos receberam o encaminhamento para o local de trabalho, mediante designação e escolha do candidato, seguindo a ordem classificatória e conforme a disponibilidade da Administração Pública.

Todas as convocações pertinentes ao certame municipal devem ser conferidas no site da Prefeitura, assim como os demais documentos referentes ao concurso público.