São Pedro da Aldeia: Confira o passo a passo para acessar as rotas das linhas municipais de ônibus 

Os moradores de São Pedro da Aldeia já podem conferir as rotas do Sistema Municipal Público Coletivo no site oficial da prefeitura. Com o objetivo de oferecer ainda mais facilidade para a rotina dos aldeenses, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública também especificou as ruas por onde os ônibus passam em cada itinerário. Atenta às demandas dos moradores, a Prefeitura já realizou adequações nos horários das linhas municipais de ônibus e estuda novos ajustes.

A consulta dos horários dos coletivos pode ser feita diretamente no site da prefeitura clicando na aba “Serviços” e, em seguida, “Linhas de Ônibus”. Os horários de circulação de cada linha estão separados por dias úteis e por finais de semana e feriados. Ao clicar na opção “Ver Detalhes”, é exibido o cronograma e a população consegue buscar de forma clara todas as informações sobre as rotas desejadas na opção “Confira o Itinerário”. As imagens estão divididas em ida e volta do ônibus com uma legenda ao final indicando os nomes das ruas.

O conforto e a qualidade no transporte são parte da orientação de governo do prefeito Fábio do Pastel, que garantiu a passagem a R$ 2,50, além de ônibus com acessibilidade e ar-condicionado.