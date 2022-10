São Pedro da Aldeia debate estratégias para alta temporada em reunião com o trade turístico

Com o objetivo de impulsionar o setor de uma maneira cada vez mais forte e ordenada, a Secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia promoveu uma reunião estratégica na segunda-feira (24/10).



A iniciativa contou com a participação de representantes do trade turístico, da Prefeitura aldeense e da Polícia Militar. O encontro teve como objetivo abordar estratégias para a alta temporada e identificar as principais demandas e sugestões do setor, além de intensificar o relacionamento entre o setor público e a iniciativa privada.

De acordo com a secretária de Turismo, Andrea Tinoco, é muito importante que as ações propostas pela gestão estejam em consonância com os anseios do trade. “O Turismo perpassa diversas pastas e, por determinação do prefeito Fábio do Pastel, trabalhamos em conjunto para melhor atender aos turistas, aos empresários e empreendedores do setor, que gera cada vez mais empregos na cidade. Estamos ressignificando o turismo aldeense, com novos atrativos e serviços que vão impactar a alta temporada e garantir fluxo constante de turistas, então a expectativa é a melhor possível. Sou grata a todos os colegas secretários, à Polícia Militar e aos empresários e empreendedores presentes. Esta união é garantia de bons resultados”, afirmou.

Foto: Renato Fulgoni

Na ocasião, foram apresentadas as ações que estão em andamento no município e que irão beneficiar o setor turístico aldeense. A iniciativa garantiu aos representantes do trade um espaço para expor suas dúvidas e demandas, debatendo questões de serviços públicos, obras gerais e segurança pública. A pauta da reunião também abordou o Diagnóstico 360, que aponta forças e fraquezas a partir de uma pesquisa feita junto ao trade turístico e à administração pública.

Um dos participantes foi Leandro Ramos, empresário do ncora Bistrô, que avaliou positivamente o encontro. “É muito importante para o comércio local que a Secretaria de Turismo abra esse espaço com o trade para conversar sobre estratégias para a alta temporada, promovendo essa proximidade e recebendo sugestões. Fazer um planejamento prévio em relação ao verão é um ponto muito positivo”, comentou.

Também estiveram presentes no encontro os secretários de Agricultura, Abastecimento e Trabalho, Thiago Ribeiro; de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira; de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cadimo; e de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches; o chefe de gabinete, Moisés Batista; o coordenador de Eventos, Rodolfo Jotha, e o assessor especial Edmilson Bittencourt, além do Comandante da 2ª CIA de policiamento do 25º BPM, 1º Tenente Dos Anjos.