São Pedro da Aldeia está pronta para celebrar o Natal

Para celebrar a chegada da temporada natalina, a prefeitura deu início aos trabalhos de ornamentação da cidade com a instalação de enfeites, luzes e adornos.

A Praça Agenor Santos, o coreto, a Igreja Matriz e o convento dos jesuítas, que fazem parte do conjunto arquitetônico histórico do Centro, já receberam iluminação temática e a colocação de peças metálicas decorativas.

O local também começou a receber, nesta segunda-feira (12), a instalação de uma árvore de Natal de led.

O deck da Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro, também ganhou decoração temática com a instalação de arcos de luz, que deram vida nova ao espaço.

Enfeites natalinos também já foram afixados ao longo da Rua Feliciano Sodré, na Avenida Francisco Coelho Pereira e nos superpostes da orla da rodovia RJ-140, no Centro.

Nos superpostes da Avenida São Pedro, na entrada da cidade, no trecho até a Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão), foram instaladas peças decorativas iluminadas. Na praça do Canhão, as árvores ganharam brilho especial com o snow led.

A noite de abertura do Natal acontecerá nesta terça-feira (13/12), a partir das 18h30, com a inauguração da Casa do Papai Noel.