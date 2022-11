São Pedro da Aldeia inicia parceria com a Rede Brasileira de Trilhas

Admirar as belezas de São Pedro da Aldeia por um novo ângulo com segurança. Esta é uma das propostas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nesta terça-feira (08/11), representantes de diversas secretarias se reuniram com membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de São Pedro da Aldeia (COMMASPA), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da sociedade civil para uma trilha no Morro São Francisco, que faz parte do núcleo D do Parque Natural da Mata Atlântica no município, onde está localizada a Casa do Pau-Brasil, no bairro Colina.

O secretário de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira, destacou o empenho da pasta em incluir o município na Trilha Transcarioca. “O evento foi muito interessante, com uma parte teórica muito rica, principalmente sobre a sinalização e a identidade própria para marcação dos locais. Participamos de forma prática também de uma das trilhas de Mata Atlântica. Queremos colocar São Pedro da Aldeia no Circuito Estadual de Trilhas fazendo parte da Transcarioca”, disse.

A iniciativa contou com uma explicação teórica ministrada pela especialista em trilhas e demarcação no estado, Amanda Jevaux. Ela também é voluntária da Rede Brasileira de Trilhas. “Falamos do trabalho das políticas públicas de padronização das trilhas de longo percurso e sistemas de trilhas do Brasil. Na oportunidade, conversamos sobre o passo a passo, e também sobre os pilares da Rede Brasileira de Trilhas que são a recreação, a conservação e e a geração de emprego e renda. Também abordamos como é interessante para o município aderir à ‘pegada’, como chamamos o símbolo principal da sinalização em campo. Nós, da Rede, trabalhamos em todo Brasil, e estamos com um projeto no Rio de Janeiro para conectar as trilhas do estado, então já nos colocamos à disposição do município para auxiliar no que for possível. Fomos até o Parque Natural da Mata Atlântica e pudemos ver o cuidado dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente em manter o local e, ainda, o profissionalismo com que eles vêm manejando a trilha. Foi muito bacana ver a integração entre as secretarias”, apontou ela.

O tema é de grande importância para o município e envolve diversas áreas de atuação do governo. Marcaram presença representantes das secretarias de Turismo; de Obras e Desenvolvimento Urbano; de Educação; de Esportes; de Agricultura e de Segurança, por meio da Defesa Civil.

A oficina de identificação de trilha de longo curso foi organizada pelos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Marta Freitas, Flavio Gomes, Messias Valladares, Fernando Savino e Leonardo Rosas.