São Pedro da Aldeia retoma evento “Música na Praça” neste sábado

Depois de cerca de cinco anos paralisado, o evento “Música na Praça” será retomado neste sábado (19/11) em São Pedro da Aldeia. A reestreia do evento é uma iniciativa do atual governo, por intermédio da Secretaria de Cultura.

A programação começa às 18h30 com encerramento às 22h30, na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), sob o comando de Shylanar & Banda, com repertório de MPB, pop e soul music, e da banda Carla Paz & Trio Bossa Jazz.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a iniciativa. “Estamos muito felizes em anunciar a retomada desse evento cultural tão significativo e muito aguardado pelas famílias aldeenses, especialmente porque se tornou parte da cultura local. Esse movimento foi possível graças ao compromisso do prefeito Fábio do Pastel em prol do setor cultural e da valorização dos nossos artistas. É importante destacar que todas as bandas que se apresentarão na praça passaram por um processo de seleção, previsto no Edital de Chamamento Público nº 12/2022”, destacou.

A programação terá início com a apresentação da banda Carla Paz & Trio Bossa Jazz. O grupo reúne quatro amigos e músicos de grande bagagem, motivados pelo prazer de tocar boa música. O quarteto apresenta um repertório que mescla Bossa Nova, Jazz e MPB, com canções interpretadas na voz suave da cantora Carla Paz. A formação do grupo conta ainda com Joabe Oliveira (bateria), Kalebio Silva (voz e guitarra) e Edson Santos (baixo), que acumulam extensa trajetória no cenário musical da Região dos Lagos.

O quarteto existe há dois anos e já realizou diversos shows na cidade e região, inclusive como banda destaque na programação do projeto #VerãoTôNoRio, que aconteceu este ano na Praia do Centro, em São Pedro da Aldeia.