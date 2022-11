O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 18

Araruama

O uso de máscara de proteção facial voltou a ser obrigatório no comércio, escolas publicas e particulares e nos serviços de saúde de Araruama. É o que determina novo decreto da prefeita Lívia Belo, a Lívia de Chiquinho, que entrou em vigor ontem, devido ao surgimento de novos casos de COVID-19 no Estado do Rio. Os estabelecimentos comercias devem voltar a disponibilizar álcool 70% para os consumidores e máscaras de proteção para os funcionários. A prefeita estabelece, ainda, no decreto, que apesar da elevada cobertura vacinal no município contra a doença, com 98% da população adulta vacinada com a segunda dose, poderá rever e retornar medidas de restrições mais rígidas, caso necessário.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio José Bonifácio admitiou que pode ser preso nesta sexta-feira. Ele disse que não tem efetivo técnico para cumprir a determinação da Justiça Federal e demolir os primeiros quiosques da orla da Praia das Conchas, prevista para hoje. O prefeito também revelou que tentou argumentar com o procurador da República, Bruno de Almeida Ferraz, na tentativa de adiar as demolições para depois do carnaval, mas, de acordo com Bonifácio, o representante do Ministério Público Federal se mostrou irredutível e ressaltou que os quiosques já eram para ter sido demolidos.

São Pedro da Aldeia

Estão abertas as inscrições para o workshop “Qualidade no Atendimento do Comércio” promovido pela secretaria de turismo de São Pedro da Aldeia em parceria com o Instituto Federal Fluminese. A iniciativa é voltada a trabalhadores aldeenses do setor turístico e do comércio. Ao todo, são oferecidas 80 vagas. A oficina será realizada na próxima segunda-feira, às três da tarde, na Câmara Municipal de São Pedro, no Centro. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail da secretaria de turismo, enviando nome completo, e-mail, telefone e área de atuação. O workshop será conduzido pelo diretor de Educação Superior do Instituto Federal Fluminense campus Cabo Frio e professor de Hotelaria, Renato Cerqueira. Todos os participantes receberão certificado.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno durante a solenidade de entrega dos casquetes aos alunos da Escola Cívico Militar se emocionou ao contar sua história de vida aos alunos e os pais. O prefeito disse que o jurídico já está trabalhando, caso o novo governo acabe com a escola. A prefeitura está buscando uma forma, dentro da lei, pra manter a escola em funcionamento.

Isalira também se emocionou no discurso ao lembrar da sua mãe, a dona Inelda.

Búzios

O desaparecido apareceu. O ainda secretário de Turismo de Búzios, Dom de Búzios, que estava no monte orando, segundo os fofoqueiros de plantão da Praça Santos Dumont, apareceu mo gabinete do prefeito, Alexandre Martins, nesta quinta-feira (17). Segundo informações, Dom chorou muito, que nem conseguiu se expressar diante de Martins. Quem teve muito trabalho foi Chocolate para secar o piso do gabinete, por causa das lágrimas de Dom. Enquanto isso, Uriezinho segue na Câmara. Sobre Câmara, cresce os rumores de que vão tentar desfazer o resultado da eleição para o segundo biênio. Será?

Iguaba Grande

Uma reunião no gabinete do prefeito, Vantoil Martins, no final da tarde desta quinta-feira (18), teria selado acordo para a eleição da mesa diretora biênio, 2023/2024. Estavam presentes os vereadores, Alan Rodrigues, Elifas Ramalho, Roberto Antunes, Júnior Bombeiro, Luciano Silva e futuro presidente, Marcilei Lessa. O Sombra viu de perto, Marcilei, chorar de emoção. Agora é possível dizer que tá tudo fechado.