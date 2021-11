São Pedro da Aldeia teve evento nesta manhã para conscientização da saúde do homem

O prefeito, Fábio do Pastel, marcou presença no evento do Novembro Azul realizado no Cras do bairro Balneário nesta quinta-feira (25). Ele falou sobre a importância da conscientização e destacou o trabalho de toda a equipe.

O local foi todo decorado em prol da campanha nacional. Os moradores atendidos pelo equipamento participaram da ação de conscientização sobre a saúde do homem que contou com dinâmicas e distribuição de brindes.

O evento contou com palestra da técnica de enfermagem Nathaly Olivato, e com a assistente social Andrea Portilho do hospital São José Operário.

A iniciativa contou também com a participação do secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, e do chefe de gabinete, Moisés Batista.

Para a assistente social e coordenadora do Cras Balneário, Miriam Pinheiro de Santana, a presença do governo municipal mostra o comprometimento da gestão.