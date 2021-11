Arraial do Cabo no lançamento da Conferência Rio2030

Arraial do Cabo participou, na última quarta-feira (24), do lançamento da Conferência Rio2030 promovido pelo Governo do Estado, na Marina da Glória. O Secretário Municipal do Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira, representou o prefeito Marcelo Magno. O evento marca o lançamento da Década da Sustentabilidade no Estado, cujo objetivo é deixar uma marca para as futuras gerações.

Os municípios participarão ativamente por meio de uma plataforma on line. O sistema medirá como cada cidade vem implementando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), a Agenda 2030.

Alinhado a agenda ambiental do Estado, Arraial do Cabo saiu na frente. Em junho deste ano, o município lançou o Programa Meu Ambiente, agenda ambiental para o desenvolvimento sustentável da cidade.

Rio2030 será uma plataforma que vai mobilizar e engajar os atores sociais (governo, setor privado, academia e sociedade civil) na elaboração e implementação de soluções referentes aos desafios da Agenda 2030 para cidades e estados de todo o mundo. Por meio do diálogo com a sociedade civil e comunidade científica, o Estado vai elaborar estratégias e políticas públicas para combater os efeitos das mudanças climáticas e neutralizar a emissão de gases de efeito estufa.