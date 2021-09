Saquarema instala barreiras nos acessos ao município para conter entrada de turistas durante feriado

A Prefeitura de Saquarema retomou, nesta quinta-feira (2), as barreiras nos acessos ao município. A medida, coordenada pela secretaria municipal de Segurança e Ordem Pública, visa conter a entrada de turistas durante os feriados da Independência e de Nossa Senhora de Nazareth, padroeira da cidade, devido à proliferação da variante delta do novo coronavírus, que já teve quatro casos registrados em Saquarema.

As estruturas foram montadas em oito pontos da cidade, e permanecerão durante todo o feriadão, até o dia 9, próxima quinta-feira.

De acordo com a Prefeitura, só será permitida a entrada na cidade de pessoas que apresentarem o comprovante de vacinação contra a Covid, além do comprovante de residência. Para pessoas com hospedagem, será solicitada a apresentação de voucher de pousadas e hotéis, além do comprovante de vacinação.

As equipes da Guarda Civil trabalharão no fechamento das ruas de acesso às praias, além de atuar no combate ao estacionamento irregular e demais infrações de trânsito.