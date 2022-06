Saquarema: Pedro Scooby ajuda vendedor de biscoito após polícia confiscar mercadoria

O ex- BBB Pedro Scooby, 33 anos, está em Saquarema, no Rio de Janeiro, para acompanhar as competições da Liga Mundial de Surfe. Na ocasião, ele também aproveitou a oportunidade para ajudar um vendedor de biscoito Globo. Um biscoito de polvilho tradicional das praias do Rio de Janeiro.

A polícia confiscou a mercadoria de um homem que vendia biscoitos na praia.



Após o ocorrido, Scooby resolveu ajudar o comerciante. Assim, ele chamou o vendedor para subir ao seu camarote, de onde estava acompanhando a competição.

Nas redes sociais, todos elogiaram a atitude de Scooby, além de todos os privilégios que o camarote tem, a galera presente afirmou que ele ajudou também em quantia em dinheiro.