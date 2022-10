Saquarema: Plástico reciclado recolhido durante o “Oi Rio Pro” dá origem a 20 bancos doados ao município

A Prefeitura de Saquarema recebeu neste sábado, 22, do escritório regional da América Latina da World Surf League – WSL, a doação de 20 bancos, modelo para jardim, produzidos com material reciclado proveniente das lonas utilizadas na comunicação visual do Oi Rio Pro, realizado em junho na Praia de Itaúna, bem como do plástico reciclável recolhido durante o evento. A iniciativa faz parte da campanha “Zero Plástico Descartável” e a entrega foi realizada às 16 horas, no Centro de Treinamento de Surf Léo Neves, localizado na Avenida Oceânica.

Antes da entrega dos bancos, também foi realizada, a partir das 15 horas, uma ação de limpeza na areia da Praia de Itaúna, quando alunos e professores do Centro de Treinamento de Surf e voluntários se reuniram para deixar o local, que agora ostenta a Bandeira Azul, ainda mais bem cuidado.

O Centro de Treinamento de Surf Léo Neves foi criado com a finalidade de valorizar o talento dos jovens surfistas locais, ao possibilitar acesso a treinamento especializado, capaz de desenvolver as potencialidades dos alunos. Pensando nisso, técnicos, ex-atletas e preparadores físicos se uniram para criar uma metodologia única de ensino a ser aplicada no treinamento. Com a chancela da WSL, profissionais como Leandro Grilo, um dos maiores técnicos de surf da atualidade, Allan Menache, preparador físico do surfista Gabriel Medina e a ex-atleta Andrea Lopes são alguns nomes que assinam o método concebido que será entregue em cerimônia agendada para o dia 04 de novembro, às 19 horas, nas instalações do CT.

Com a adoção deste método, atletas iniciantes, semiprofissionais e profissionais, com idade entre 10 e 20 anos, receberão orientações criteriosamente elaboradas, em níveis técnico, físico e mental, fazendo com que Saquarema se torne, cada vez mais, referência mundial na formação de novos talentos do surf.