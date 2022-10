Show acústico de MPB é atração nesta quarta-feira (26) em São Pedro da Aldeia

Nesta quarta-feira (26), a programação do projeto cultural Concerto Musical Gabriel Joaquim promete agradar os fãs e admiradores da Música Popular Brasileira (MPB), em São Pedro da Aldeia.

A banda Supernova retorna ao palco da Casa da Cultura para mais uma noite de show acústico com repertório de clássicos do gênero, que marcaram gerações. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e tem início às 19h. A entrada é gratuita e limitada à lotação do espaço.

Para esta segunda apresentação, a banda se apresentará em nova formação, sob o comando de Shylanar Costa (voz), Ramon Rosas (violão e voz) e Mario Buczynski (percussão). O repertório inclui canções que marcaram época nas vozes de artistas brasileiros como Djavan, Marisa Monte, Adoniran Barbosa, Luciana Mello e Tom Jobim, além de passear por sucessos no cenário do pop, do pop/rock, do reggae e da soul music nacional e internacional.

Intitulada “MPB acústico”, a proposta musical do grupo foi uma das 10 contempladas no edital de Chamamento Público nº 05/2022, que abriu inscrições para a seleção e contratação de artistas solo, duplas e bandas do município. Os espetáculos acontecem semanalmente, às quartas-feiras, até o próximo mês. Ao todo, são disponibilizados 60 lugares para o público, respeitando a capacidade máxima de lotação do espaço.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.

Sobre a banda Supernova

A banda Supernova nasceu em função do Concerto Musical Gabriel Joaquim. Nesta segunda apresentação no projeto, a formação do grupo conta com o talento e a experiência da cantora Shylanar Costa, que completa o trio ao lado do violonista, compositor e professor de violão Ramon Rosas (violão), atuante há mais de seis anos na Região dos Lagos, e do baterista e percussionista Mario Buczynski, que já acumula 22 anos de trabalhos em apresentações ao vivo na cidade e em toda a região.

O grupo retorna ao palco da Casa da Cultura trazendo um repertório nostálgico que homenageia ícones da Música Popular Brasileira (MPB), em um show intimista, que promete encantar e despertar sentimentos nostálgicos.