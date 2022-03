Saquarema receberá etapa do Circuito Brasileiro de Skimboard 

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, está trazendo mais um evento esportivo que chega para ficar na cidade! Nos dias 14 e 15 de maio, a Praia de Itaúna será palco da segunda etapa do Circuito Brasileiro de Skimboard. Este será o primeiro evento nacional da modalidade já realizado no município. Com realização da Prefeitura de Saquarema, juntamente com o Instituto Brasileiro de Skimboard e o SkimSaqua, o evento promete trazer mais de 50 atletas e entre eles, os melhores do país e do mundo.

A etapa nacional conta com 8 categorias (Petit, Iniciante, Amador A2, Amador Principal, Feminino, Feminino A2, Master e Profissional). Por conta das condições do mar, o local exato de competições na Praia de Itaúna será definido próximo ao dia de disputas.

O skimboard consiste em jogar uma prancha da areia para o mar e pular em cima dela para, então, surfar a onda. Na modalidade, encontra-se uma mistura de várias outras modalidades como o surf, skateboard e snowboard. É um esporte que exige muita coordenação motora e técnica. Apesar de ser um esporte não tão popular no Brasil, não é difícil ver pessoas arriscando sua execução em diversas praias do país.

“Saquarema será a única cidade no Estado do Rio de Janeiro a receber o evento no ano de 2022. Estamos recebendo diversos campeonatos nacionais e internacionais neste ano. A cidade respira esporte, a população vibra com cada disputa e cada modalidade. Esses torneios são importantes para divulgar a cidade e movimentar a economia local”, afirmou o Secretário Municipal de Esporte, lazer e Turismo, Rafael Castro.

Além do skimboard, Saquarema receberá a etapa internacional do Mundial de Paramotor, em abril; a etapa da Liga Mundial de Surf, da WSL, em junho e julho; o Circuito Aloha Spirit, em agosto; além de outros eventos ligados à trilha, ciclismo, competições locais de surf, etc.