Segunda noite de shows da Festa da Padroeira de Cabo Frio reúne multidão na Praça Porto Rocha

O segundo dia da Festa da Padroeira, em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, neste sábado (12), reuniu uma multidão na Praça Porto Rocha, no Centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos. O evento começou com as empolgantes apresentações do cantor Claudio Lima e do DJ Junior Rodrigues, que aqueceram a atmosfera da festividade. Logo após, foi a vez de Bruna Reis subir ao palco, contagiando o público com os ritmos envolventes do sertanejo.

As festividades continuaram na manhã deste domingo (13) com a 16ª Corrida da Padroeira de Cabo Frio, que reuniu atletas e entusiastas do esporte para celebrar o dia da padroeira através da prática esportiva.



Às 19h30 deste domingo (13), Claudio Lima e DJ Junior Rodrigues retornam ao palco, seguidos pela banda católica Herança de Deus às 20h, e encerrando com chave de ouro a noite, a apresentação de Irmã Kelly Patrícia e Banda Instituto Hesed.

Programação terça-feira (15) dia de Nossa Senhora da Assunção

. 8h:30 – Passeio Ciclístico da Padroeira dará início às festividades.

. A partir das 20h, Claudio Lima e DJ Junior Rodrigues voltam ao palco, preparando o terreno para o grandioso encerramento da festa às 21h30, com a apresentação do cantor Jorge Vercillo.