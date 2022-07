Semana Sebastião Lan, em Cabo Frio, começa no próximo sábado na Fazenda Campos Novos

Cabo Frio vai sediar mais uma edição da Semana Sebastião Lan, evento promovido pela Prefeitura com o objetivo de movimentar a área rural e relembrar a figura do ruralista, precursor dos direitos do trabalhador do campo em Cabo Frio. As atividades vão até o dia 28 de julho, data em que o Dia do Agricultor é celebrado em todo o Brasil.

Todas as atividades serão realizadas na área rural do município, em Tamoios. No próximo sábado (23), a partir das 15h, o evento terá início na Fazenda Campos Novos, com feira de artesanato, comidas típicas, apresentação de danças populares, quadrilha, fogueira de São João, além de música ao vivo com a banda Viola Enluarada.

Já no domingo, às 10h, ainda na Fazenda Campos Novos, será realizada uma missa na Capela Santo Inácio de Loyola. Às 11h começa a roda de capoeira e oficina livre, com o grupo Iê de Capoeira. A partir do meio-dia, terá música ao vivo, com o grupo Choro na Feira.

Durante todo o dia, a Feira do Produtor Rural de Cabo Frio vai funcionar com produtos rurais, feira de artesanato, trilha sensorial e passeio de pônei. Tanto no sábado quanto no domingo será realizada uma campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos.

A programação continua durante toda a semana. Nos dias 25, 27 e 28, o evento acontece no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cabo Frio, e na terça-feira (26) na Praça de Botafogo e Praça do Angelim.

Por meio da Lei n 3.029, a Semana Sebastião Lan foi instituída em Cabo Frio em 9 de maio de 2019, e faz parte do Calendário de Eventos da cidade.

QUEM FOI SEBASTIÃO LAN

Sebastião Lan foi um ruralista precursor dos direitos do trabalhador rural em Cabo Frio. Chegou na cidade em 1968 e iniciou a luta pela regularização fundiária no bairro Campos Novos, local que passava por sérios conflitos entre grileiros e lavradores. Ele organizou a reabertura do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que havia sido fechado pelos militares, e se tornou presidente do movimento.

Quatro meses depois de ter assumido a presidência do sindicato, no dia 6 de junho de 1988, véspera de sua ida a Brasília, onde entregaria um importante relatório ao Ministro da Reforma Agrária, Sebastião Lan sofreu um atentado na Rodovia Amaral Peixoto, levando seis tiros. Morreu cinco dias depois, aos 46 anos de idade.

Confira a programação completa:

23/07 – sábado – 15h às 20h

Fazenda Campos Novos

Feira de Artesanato e Comidas Típicas

Apresentações de Danças Populares – Quadrilhas

Fogueira de São João

Música ao vivo: Viola Enluarada

24/07- domingo – 10h às 17h

Fazenda Campos Novos

10h – Missa na Capela

11h – Roda de Capoeira e Oficina livre com o Grupo IÊ de Capoeira

12h às 14h: Música ao vivo com “Choro na Feira”

Feira Agrícola com Produtores Rurais

Feira de Artesanato

Trilha sensorial

Passeio de pônei

Arrecadação de alimentos e agasalhos

25/07 – segunda-feira – 9h às 12h

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cabo Frio

Ação Social

Aferição de pressão

Medição de glicose

Corte de cabelo

Design de sobrancelha

Consulta jurídica e consultoria contábil

Arrecadação de alimentos e agasalhos

15h – Praça do Angelim

Oficina Infantil com “Circo na Praça” e distribuição de lanche

26/07 – terça-feira – 15h

Praça de Botafogo

Oficina Infantil com “Circo na Praça” e distribuição de lanche

27/07 – quarta-feira

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cabo Frio

10h – Encontro Temático Online: Conhecendo as PANC’S (Produtos Alimentícios Não Convencionais) com José Werneck.

15h – Roda de Conversa

“A importância e os desafios enfrentados pelo trabalhador rural em nossa região”

17h – Café da Tarde dos Trabalhadores Rurais

28/07 – quinta-feira

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cabo Frio

9h – Inauguração e sinalização do Marco no local onde Sebastião Lan foi assassinado

10h – Fala de Chiquinho Lan e Dona Aquiles – A Luta de Sebastião Lan

Café da manhã para os trabalhadores rurais

Exposição Fotográfica dos Estudantes da Escola Agrícola Nilo Batista

Resultado do Concurso de Fotografia + Premiação

11h – Apresentação de Coral com os alunos da Escola Agrícola Nilo Batista