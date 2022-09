Suspeito de matar motorista de aplicativo na quarta em Minas é encontrado em Cabo Frio com carro da vítima

No dia de ontem, dia 31, Policias Civis da 126DP de Cabo Frio, com apoio de Policiais Militares do 25BPM, prenderam em flagrante delito o nacional Luiz H.S.A, Vulgo “Mancha”, Gerente do Tráfico de Drogas da localidade “Chavão”, em Unamar.

A equipe desta UPAJ, após receberem informações da Polícia Civil do estado de Minas Gerais de que dois autores de Latrocínio praticado naquele estado contra a vítima Guilherme S.F, 27 anos, no dia 30, estariam nesta circunscrição, mais precisamente em Unamar, em posse do veículo da vítima do latrocínio, roubo seguido de morte, um Toyota Corolla, Placa LRZ-XXXX.

De imediato, as equipes da 126DP, em conjunto com os Policiais Militares da equipe do Ten. Mathias, deram início as diligências com a finalidade de localizar os autores do Latrocínio e o veículo subtraído da vítima.

Por volta da 13h, os agentes visualizaram o veículo na Rua Mico Leão Dourado, Unamar, onde imediatamente foi dado ordem de parada ao condutor, que em ato contínuo, efetuou disparos de arma de fogo contra as equipes e empreendeu fuga. Durante a fuga, o condutor perdeu a direção vindo a colidir contra um muro, que de imediato foi rendido pelos agentes, sendo este nacional identificado como Luiz H.

Após indagações, o nacional já conhecido pelos Policiais, afirmou que os autores do Latrocínio chegaram na região na noite do dia 30 de agosto, em posse do veículo da vítima, dizendo que queriam “formar” no tráfico local e em troca disponibilizou o carro para o “movimento”.

Durante revista do veículo foram localizados 1 Pistola Cal .40 e 105 pinos de cocaína, e foram recuperados uma CNH da vítima do Latrocínio Guilherme e o Veículo Toyota subtraído.

Diante dos fotos, Luiz foi conduzido para a 126DP para apreciação da autoridade policial, onde permaneceu preso e aguarda transferência para o sistema prisional.

As diligências seguem em andamento para localizar e capturar os autores já identificados do Latrocínio.

Vítima

O motorista de aplicativo de Cataguases, Guilherme F., de 27 anos, foi encontrado morto por volta de 1 hora da madrugada desta quarta-feira, 31 de agosto, na região conhecida como estrada da Empa, em Cataguases. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo.