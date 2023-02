Neste domingo (12), o Parque de Exposições de Tamoios recebeu mais uma edição da Feira do Produtor Rural, com todos os produtos deliciosos da agricultura familiar cabo-friense. Além disso, teve também uma feira de ciências com participação da Escola Municipal Nilo Batista e do Colégio Municipal Rui Barbosa e muita música boa com a Escola Acorde Maior.

A feira também foi palco da entrega de mais um trator agrícola que vai atender aos pequenos e médios produtores rurais do município.