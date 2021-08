Tamoios receberá Feira do Produtor Rural

Neste domingo (15), feriado da padroeira Nossa Senhora da Assunção, será realizada mais uma edição da Feira do Produtor Rural em Cabo Frio, com diversos atrativos destinados a todas as idades.

Além da comercialização de produtos agrícolas de alta qualidade, atestados pelo Selo do Produtor Rural de Cabo Frio, o evento também conta com feira do livro e artesanato, bazar beneficente, adoção de animais, gastronomia quilombola, passeio de pônei e muito mais. Para a criançada, a programação fica por conta do Projeto Circulê, que vai levar leitura e contação de história.

Outra atração é a trilha sensorial da Fazenda Campos Novos, a primeira adaptada em toda região da Costa do Sol, que conta com percurso acessível para todas as idades e para pessoas com deficiência, inclusive visual.

Venha prestigiar e curtir o seu domingo na área rural da nossa cidade! A Feira acontece das 10h às 17h, no Parque de Exposições de Tamoios, no complexo da Fazenda Campos Novos, localizado na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), Km 123. Não esqueça a sua máscara!