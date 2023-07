Telégrafo e Só Show vão movimentar as areias da Praia do Forte na final do campeonato

By



Cabo Frio vai conhecer, neste domingo, dia 09, o grande campeão da Copa Gerplan de Beach Soccer, Taça Anderson Carapicu.

A decisão entre Telégrafo e Só Show está marcada para 11h30, na arena Licep, na Praia do Forte, em frente a Praça das Águas.

O Telégrafo chegou a decisão depois de vencer nas semifinais o time do São Pedro, na prorrogação, por um a zero. No tempo normal o jogo terminou empatado em 3 a 3. O Show Show garantiu vaga na final ao derrotar o Barra por 2 a 1.

O Telégrafo quer o bi-campeonato. O time conquistou, ano passado, a primeira edição da Taça Henrique de Pádua de Beach Soccer ao derrotar o Coral na final por 7 a 5, com show de Rodriguinho, que marcou quatro gols. O camisa 10 terminou a competição na artilharia, ao lado de Jordan, também do Telégrafo.

O presdidente do Telégrafo, Antônio Nazaré, aposta em nomes consagrados como Henrique de Pádua, Rodriguinho, Alfredinho Pombo e Higor Lopes, além das revelações Matheus Francisconi e Nathan Rodrigues para levar o Bi para a Gamboa, segundo ele, um celeiro de bons jogadores.

O presidente do Só Show Ronan Oliveira quer levar o título para São Pedro e, para isso, aposta na juventude e no talento da molecada que vem jogando junto a bastante tempo e já disputou diversos campeonatos sob a batuta do treinador Black. Destaque para nomes como João Victor que passou pelo Vasco, Cauã e Rujan. Vai ser um jogão.





*Henriqeu de Paúda, primeira foto experiência no Telegrafo. João Vitor, segunda foto,

juventude do Só Show