Testes rápidos para covid-19 disponíveis nos Postos de Saúde de Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde mantém a testagem rápida contra a covid-19 nos Postos de Saúde do município. O exame é realizado nas unidades, de acordo com cronograma estabelecido pelas equipes. O objetivo é manter o plano de contingência do coronavírus, buscando pessoas assintomáticas. O trabalho é coordenado pela Vigilância em Saúde e Vigilância Epidemiológica. Para realizar o teste é necessário apresentar o CPF ou Cartão do SUS.

Além dos testes, o município segue também com a vacinação contra a covid-19, tendo alcançado 80,05% da população vacinada com as duas doses. Atualmente, Arraial do Cabo está em terceiro lugar no ranking de cidades com maior cobertura vacinal da Baixada Litorânea.

A Saúde reforça a importância de manter os cuidados de prevenção à covid-19 e também de se vacinar contra a doença.

Confira os locais e horários de realização dos testes rápidos contra a covid-19.

ESF Sabiá

Toda quinta-feira, de 8h:30 às 11h:30

ESF Hermes Barcelos

Toda quinta-feira, de 9h às 10h:30

ESF Cabocla

Toda quinta-feira, de 9h:30 às 11h

ESF Canaã

Toda quarta-feira, de 13h:30 às 15h

ESF Monte Alto

Toda segunda-feira, de 14h às 16h

ESF Boa Vista

Toda quinta-feira, de 9h às 10h

ESF Prainha

Toda quarta-feira, de 10h às 12h

ESF Figueira

Toda quinta-feira, de 14h às 16h.