Unamar, Boca do Mato, Gamboa, Maria Joaquina recebem mutirão de limpeza

Nos últimos dias a Comsercaf reforçou as ações ordenamento em diversos pontos da cidade, como os bairros de Unamar, Boca do Mato, Gamboa, Maria Joaquina e outros, executando serviços de limpeza, retirada de entulho e desentupimento com vacol.

Em Tamoios, os profissionais atuaram na Estrada do Chavão com limpeza e recolhimento de resíduos. Na Sinagoga, moradores receberam o serviço de retirada de entulho, assim como no Setor Monte Alegre, próximo ao Grande Jardim Esperança.

O bairro Maria Joaquina foi atendido com ações de desentupimento de galerias e capina. Já localidades como Rasa, Boca do Mato, Jacaré e Gamboa receberam coleta de resíduos domiciliares, limpeza, retirada de entulho e outros serviços.

As ações seguem em andamento em outras áreas da cidade, de acordo com a demanda de serviços. Solicitações podem ser feitas pelos moradores pelo e-mail: ouvidoria@cabofrio.rj.gov.br.