Uso de máscara em locais abertos e fechados não é mais obrigatório em Arraial do Cabo 

Na última sexta-feira, dia 18, Arraial do Cabo publicou o Decreto Nº 3.606, que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados no município.



A flexibilização das medidas de proteção aconteceu após reunião com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 que avaliou as condições atuais da cidade em relação aos números da doença atualmente.

De acordo com o Secretário de Saúde, Jorge Diniz, foi realizada uma análise após quinze dias do feriado de carnaval e o município constatou que a queda no número de infectados pela Covid-19 permanece, além do grande quantitativo de moradores vacinados contra a doença. A cidade alcançou, recentemente, o primeiro lugar no ranking dos municípios da Baixada Litorânea com maior cobertura vacinal, chegando a 94,28% da população vacinada com a segunda dose.

O Secretário reforça a importância da vacinação para que a cidade continue com baixo índice de coronavírus. “A nossa grande arma contra a pandemia é a vacinação e o morador que ainda não tomou todas as doses, procure o Posto de Saúde e vacine-se o quanto antes para que todos estejam protegidos”, afirmou Jorge.