Vacinas Bivalente e da Influenza continuam sendo ofertadas nos postos de saúde de Rio das Ostras

By

Mais proteção para a população. Rio das Ostras segue vacinando contra a Covid-19 e contra a Influenza na próxima semana, de 10 a 14 de julho, de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde e no Polo do Turismo, em Extensão do Bosque, das 8h30 às 16h30.

Moradores de Rio das Ostras a partir de 18 anos que receberam, pelo menos, duas doses das vacinas monovalentes contra a Covid-19 podem receber a Pfizer Bivalente, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. A vacina garante a proteção contra a variante original do coronavírus e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron.

O Município também segue ofertando repescagem das doses monovalentes. A população em geral, com idade entre 6 meses e 17 anos de idade, deve seguir o esquema de vacinação contra a Covid-19 com a aplicação das doses monovalentes, de acordo com a faixa etária.

INFLUENZA – Rio das Ostras também imuniza contra a influenza enquanto houver doses disponíveis nos postos. Quem ainda não se vacinou pode procurar uma das unidades de saúde mais próxima de sua residência para receber o imunizante, que protege contra complicações da gripe, como a pneumonia.