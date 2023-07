Vem aí a 7ª edição do Desafio Angelim de MTB e Trail Run em Cabo Frio

O evento é uma realização da Associação Ciclística de Cabo Frio (ACICAF) e aguarda a participação de 500 atletas, que irão se aventurar pelas estradas rurais da Fazenda Campos Novos.

Serão diversas categorias disponíveis, e vários percursos diferentes. Além das provas esportivas, o evento conta também com praça de alimentação, feira de artesanato

Curtiu? Faça sua inscrição e saiba mais pelo site app.sprinta.com.br

O Desafio do Angelim acontece no dia 23 de julho, com largada programada para as 7h, na Fazenda Campos Novos, localizada na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106) no km 124.