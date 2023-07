Maternidade do Hospital Geral de Arraial do Cabo recebe nos equipamentos

A Maternidade do Hospital Geral de Arraial do Cabo está recebendo mobílias e equipamentos de última geração. Após ser totalmente reformada, a unidade acaba de receber três berços aquecidos para os recém-nascidos e uma maca ginecológica.

Entre os equipamentos totalmente novos, a maternidade conta com um cardiotocógrafo, que serve para avaliar o bem estar materno-fetal, contribuindo assim para diminuir a taxa de mortalidade. De acordo com o diretor do Hospital, o médico Rafael Medina, o exame de cardiotocografia é feito de forma não invasiva. Ele detecta a frequência cardíaca do feto e as contrações uterinas, e através de um registro gráfico o médico pode avaliar o bem estar materno fetal.

A equipe da maternidade passou por treinamento para manusear e operar os equipamentos.

Outros equipamentos recém adquiridos já estão prontos para serem utilizados em toda unidade: os respiradores mecânicos que auxiliam na ventilação do paciente entubado, monitores multiparâmetros, necessários para fazer a leitura dos sinais vitais do paciente e bombas infusoras que têm a função de administrar de maneira precisa os medicamentos e fluidos no paciente.