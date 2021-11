“Ventos que levam a Acaíra” marca o fim do defeso na Laguna de Araruama

A cerca de 28 km do centro de Arraial do Cabo, na Laguna de Araruama, está a Ponta da Acaíra. Neste lugar paradisíaco foi realizado, neste domingo (31), o evento “Todos os Ventos levam a Acaíra”, que marcou fim do período de defeso na Laguna.

O evento também homenageou a atuação da equipe de fiscalização que, durante três meses, garantiu a renovação das espécies na Laguna – Grupamento Operacional Ambiental Marítimo e a Guarda Ambiental. A fiscalização contou ainda com as Guardas Ambientais de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama e Polícia Ambiental. O período do defeso na Laguna de Araruama foi de 1º de agosto a 31 de outubro.

A programação contou com a participação da Escola de Vela Meninos do Vento e um encontro com pescadores artesanais da região. No encerramento, foi dado um abraço simbólico na Laguna de Araruama.

O evento foi promovido pelas Secretarias do Ambiente e Saneamento, de Turismo e a de Governo, por meio da Superintendência de Esportes, Fundação Municipal do Meio Ambiente, Resex e Comitê da Bacia Lagos São João.