Vereador Átila da Ótica se reúne com comandante do 25º para solicitar reforço policial nos comércios de Cabo Frio

Recém-empossado como vereador de Cabo Frio, Átila Motta, o Átila da Ótica, se reuniu com o Tenente Coronel Leonardo Oliveira, comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, para solicitar reforço policial no entorno dos comércios do Centro de Cabo Frio.

“Sempre tive uma ótima relação com todas as instituições, e com o 25° BPM não seria diferente. Tive o prazer de conhecer e me tornar amigo de muitos Comandantes que passaram pelo 25° BPM, e que mantenho amizade até hoje. Quero aqui dar os parabéns ao Comandante Oliveira, atualmente fazendo um belo trabalho a frente da instituição, tive o prazer de conhecer pessoalmente, e como vereador, não perdi a oportunidade de pedir o reforço do policiamento aqui no Centro. Sabemos que tem muitos lugares da nossa cidade precisando de mais policiamento, vamos juntos continuar trabalhando, para que nossa cidade seja uma cidade mais segura para todos”, afirmou o vereador.

Segundo Átila, o pedido do reforço policial partiu dos próprios comerciantes.