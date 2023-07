Tá na sua vez de crescer com o Portal do Futuro!

Mais do que uma profissão, aqui você dá o primeiro passo para planejar um futuro diferente, com muito mais oportunidades. E o melhor: tudo isso em um programa 100% gratuito!

Se você tem entre 16 e 21 anos, renda familiar de até dois salários mínimos e cursa pelo menos o 1º ano do ensino médio, acesse portaldofuturo.rj.senac.br e inscreva-se até 25/08. Vem ser Portal!