Vigilância em Saúde Ambiental de Cabo Frio realiza operação de combate a pragas urbanas 

A Prefeitura de Cabo Frio está realizando nesta semana uma operação de combate a pragas urbanas. Agentes de endemias do setor de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde, percorreram na segunda-feira (4) a Avenida Macário Pinto Lopes, orla da Praia do Forte.

A medida é uma ação estratégica no período pós chuvas, para amenizar a infestação de vetores que invadem o ambiente urbano em busca de alimentos, ou por questões climáticas.

O trabalho consiste na aplicação do raticida diretamente nos bueiros e em outros locais propícios de infestação, evitando o contato do produto com a população e com outros animais.

“As pragas urbanas são espécies de insetos e animais que invadem o ambiente por questões climáticas, mas também em busca de alimentos, e que podem causar prejuízos de toda ordem, inclusive para a saúde das pessoas. Por isso, estamos fazendo o controle destas pagas seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde. A aplicação de raticida e outros produtos de controle é feita de forma cautelosa, a fim de não prejudicar também o meio ambiente”, esclarece a coordenadora do setor de Vigilância em Saúde Ambiental, Andréia Nogueira.

Os agentes de endemias percorreram também as barracas localizadas nas areias da praia, para reforçar as orientações de controle das pragas urbanas.

“Percorremos cerca de 10 barracas. Ficamos muito satisfeitos com o trabalho e a consciência deles. Tudo armazenado de forma correta e disponibilizando cestos de lixos pertos das mesas. A atuação em conjunto é o que trará resultado positivo para nossa cidade”, ressalta Andréia.

Além de todas as ações realizadas pelo município, é de extrema importância que a população também faça a própria parte e não descarte alimentos e produtos que possam atrair esses animais.

“Precisamos contar também com a conscientização de cada cidadão. Ao frequentar a praia, é preciso retirar o lixo e restos de alimentos, como também não descartar os produtos nas ruas. Com cada um fazendo a própria parte teremos controle dessas pragas”, conclui Andréia.