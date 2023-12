Uma noite encantadora e mágica com a presença do bom velhinho! Assim foi a abertura da Vila do Papai Noel, na Praça do Cova, neste domingo (17).

Crianças e adultos acompanharam de perto a apresentação artística dos ajudantes do Noel e, logo em seguida, puderam entrar na casa para tirar fotos.

A praça ganhou uma linda árvore de Natal. Deixamos aqui algumas fotos desse momento maravilhoso, e logo mais teremos um vídeo completo com os detalhes do ‘Arraial Brilho de Natal’.