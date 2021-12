19 ruas de Cabo Frio terão trânsito alterado no dia 31 de dezembro

Para o Réveillon deste ano, a Prefeitura de Cabo Frio vai fechar a orla da Praia do Forte e várias ruas que dão acesso a ela. A interdição vai começar às 5h desta sexta-feira (31) com liberação às 7h do dia 1º de janeiro (com exceção da Avenida Macário Pinto Lopes, sentido Passagem, que seguirá fechada até o dia 3 de janeiro).

O fechamento será coordenado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, com apoio da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, por meio da Guarda Civil Municipal.

O objetivo é dar mais espaço e segurança para as pessoas circularem na orla na virada do ano. Somente moradores poderão acessar a orla e o entorno da Praia do Forte de carro, mediante apresentação do comprovante de residência.

Ao todo, 19 ruas serão fechadas para veículos:

Avenida Macário Pinto Lopes, em dois pontos: nas rotatórias ao lado das Praças dos Quiosques, da Cidadania e das Águas, e no retorno, próximo à Rua Mercúrio

Avenida Hilton Massa, no retorno próximo a Rua Praia do Pontal

Rua Almirante Barroso, no fechamento do acesso ao Canto do Forte

Rua Praia do Pontal

Rua Manoel Francisco Valentim

Travessa do Laser

Rua Antônio Feliciano de Almeida, no trecho entre Rua do Céu e Av. Hilton Massa

Avenida Nilo Peçanha, trecho entre Rua Tamoios e Av. Macário Pinto Lopes

Rua Francisco Mendes, trecho entre Rua Tamoios e Av. Macário Pinto Lopes

Rua Treze de Novembro, entre Rua Tamoios e Av. Macário Pinto Lopes

Rua Ismar Gomes de Azevedo, entre Rua Urano e Av. Macário Pinto Lopes

Rua Urano

Rua Saturno

Rua João Pessoa, entre Rua Francisco Paranhos e Av. Macário Pinto Lopes

Rua Aníbal Amador do Valle

Rua Alita do Valle

Rua Sergipe, trecho entre Rua Francisco Paranhos e Av. Macário Pinto Lopes

Rua Vicente Celestino

Rua Alex Novellino, entre Rua Francisco Paranhos e Av. Macário Pinto Lopes

Agentes da Guarda Civil Municipal estarão em diversos pontos da cidade orientando os motoristas, a fim de otimizar e melhorar o fluxo de veículos. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, a ideia é que as pessoas possam circular pelas ruas, na orla da Praia do Forte, com segurança.

“Sem a circulação de carros, as pessoas poderão andar pelas ruas com mais espaço para manter o distanciamento. Vale destacar que o uso de máscara e álcool em gel são importantes. Moradores do entorno da praia terão acesso com veículos mediante apresentação do comprovante de residência. A Guarda Municipal e os fiscais de Mobilidade Urbana estarão de olho no ordenamento e orientação a todos os pedestres”, explica o secretário.

PONTAL DE SANTO ANTÔNIO, EM TAMOIOS

Em Tamoios, a rua da orla da Praia do Pontal de Santo Antônio também será fechada para o trânsito de veículos a partir das 5h da sexta-feira (31). A interdição será na Avenida Beira Mar, no trecho entre as ruas Juscelino Kubitscheck e Ouro Verde; e na Rua das Esmeraldas, entre Rua dos Rubis e Av. Beira Rio. Além disso, também será fechado o trecho da Av. Beira Rio entre a Rodovia Amaral Peixoto e a Rua Arco Íris.