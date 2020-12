85 casos positivos em blitz do COVID-19 em Praia Seca, Araruama

No sábado, dia 19, foi realizada a testagem em massa para comprovar ou descartar a doença COVID-19, na Praia Seca, em Araruama.

De rua em rua, de casa em casa, e inclusive nas pousadas, agentes da Saúde realizaram o teste rápido em moradores e turistas hospedados no Distrito.

Ao todo foram realizados 1919 testes. Desses, 85 casos foram positivos, sendo 81 moradores de Praia Seca, 2 de Arraial do Cabo e 2 do Rio.

Nenhuma dessas pessoas apresentava sintomas graves, como falta de ar.

Além da testagem em massa a Prefeitura também instalou uma barreira na entrada da Praia do Dentinho e outra na Praia da Pernambuca

Nesses locais foram realizados testes pra Covid-19 e só foi permitida a entrada de moradores ou pessoas que possuem imóvel com comprovante de residência, além de turistas que apresentaram reserva de pousadas ou hotéis.

Também foi realizada uma ação na Rodoviária de Araruama e no Terminal do Ferry Boat. Nos dois tipos de transporte só puderam embarcar aqueles que comprovaram que são moradores ou possuem casa no Distrito.

A Prefeitura reforça o pedido para que os moradores continuem com os cuidados básicos: uso da máscara de proteção, álcool em gel para higienizar as mãos, além do distanciamento social.