Abertura da Campanha Outubro Rosa em Búzios aconteceu nesta manhã

O prefeito Alexandre Martins participou nesta manhã (01) da abertura das ações da Campanha Outubro Rosa programada pela Secretaria da Mulher e do Idoso. Para comemorar a abertura do Outubro Rosa foi servido um café da manhã na subprefeitura da Rasa. Várias secretarias aderiram a primeira ação da programação, usando uma roupa rosa.

Outubro Rosa é uma campanha mundial, realizada anualmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

O prefeito Alexandre Martins participou do evento e disse que todos os prédios públicos serão iluminados de rosa.

“O governo trabalha para oferecer maior suporte e qualidade de vida para as portadoras do câncer de mama. A Secretaria da Mulher e do Idoso, realizará ações durante todo o mês de outubro, além de outras secretarias também promoverem ações neste período, enfatizou o gestor.

Programação do Outubro Rosa da Secretaria da Mulher e do Idoso:

01/10 – Vista-se de rosa, faça uma foto e poste em suas redes sociais marcando a Secretaria da Mulher e do Idoso com a #buziosporelas;

03/10 — Trilha na Serra das Emerências em parceria com a Equipe da Secretaria de Esportes.

Ponto de encontro: às 07h no campo de futebol de José Gonçalves;

06/10 – Evento na sede da Secretaria da Mulher e do Idoso com palestras com o objetivo de conscientizar sobre a importância da conscientização da prevenção da prevenção ao câncer de mama ;

13/10 – Live no Facebook da Secretaria da Mulher e do Idoso às 19h;

Tema: prevenção, fatores de risco e exames do câncer de mama;

20/10 – Aulão de ginástica na Praça de São José as 7h em parceria com a Secretaria do Lazer e do Esportes;

30/10 – Evento na Praia de Geribá em parceria com a Secretaria do Lazer e do Esporte e Associação de Surfe Feminina, as 16h.