Araruama vai vacinar população em situação de rua contra Covid-19

A secretaria de Saúde de Araruama vai vacinar contra a Covid-19 as pessoas que vivem em situação de rua na cidade. A vacinação será com a primeira dose da Coronavac, no Centro Pop, no bairro Vila Capri.

A Prefeitura montou uma logística humanizada para atender a este grupo. Uma equipe de psicólogos e assistentes sociais estarão no local para esclarecer as pessoas sobre a importância e a necessidade da vacinação. Um café da manhã também será oferecido aos atendidos, a partir das 9h, antes da vacinação.

Além disso, os profissionais também vão orientar as pessoas sobre a importância da segunda dose, que já está programada para ocorrer no dia 10 de junho também no Centro Pop, onde será organizado um outro café da manhã com todo acolhimento.