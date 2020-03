Arraial do Cabo anuncia suspeita de coronavírus em moradora que voltou de Portugal

A Prefeitura de Arraial do Cabo, anunciou, na tarde desta quinta-feira (12), que há um caso suspeito de coronavírus na cidade. Uma moradora, de 72 anos, voltou de Portugal na última segunda-feira (9) e deu entrada, na manhã desta quinta, no Hospital Geral de Arraial do Cabo com sintomas de gripe.

Os casos só são oficialmente considerados suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu. Durante transmissão ao vivo pelo Facebook, o Prefeito Renato Vianna informou que já foi feita a notificação para o Estado.

Ainda segundo o município, os testes serão realizados conforme o protocolo de saúde nacional.

“Os resultados estão previstos para sair em até 48h. A Secretaria de Saúde reitera que está acompanhando o caso de perto e que as informações serão veiculadas pelos canais oficiais da Prefeitura com total transparência a fim de evitar notícias falsas que espalham o pânico e em nada colaboram com a saúde pública”, disse o município em nota.

Membros da Secretaria de Saúde esclareceram que a paciente chegou à unidade com febre, tosse e dificuldades respiratórias. Se o quadro evoluir bem nas próximas 24 horas, ela poderá seguir para isolamento domiciliar, de onde continuará o tratamento com todas as orientações.

Ainda segundo os médicos, o quadro de saúde dela é considerado de estável para bom, e os familiares não apresentaram sintomas da doença até a tarde desta quinta-feira.

A Prefeitura esclarece que, como o maior risco é para quem tem contato direto com a paciente, as equipes que cuidam do atendimento estão usando todos os equipamentos de proteção necessários.