Arraial do Cabo divulga balanço da Saúde no Carnaval

Equipes da Saúde esteve à postos para atender a população no Carnaval de Arraial do Cabo. Além dos atendimentos no hospital e no posto de Figueira, uma tenda da saúde foi montada na Praia dos Anjos, ponto de maior movimento durante o feriado.

A Secretaria de Saúde divulgou, nesta quinta-feira (27), o balanço completo de atendimentos de sexta à quarta-feira de cinzas.

No Hospital Geral de Arraial do Cabo foram registrados 1539 atendimentos, sendo 410 turistas e 1129 cabistas. Em Figueira, 542 atendimentos realizados. Já na tenda da saúde foram 542 procedimentos e apenas 6 transferências para o hospital, de pacientes alcoolizados. O dia de maior movimento foi a terça-feira (25).