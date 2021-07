Arraial do Cabo pede ajuda ao Governo Estado para investimento no Parque das Garças

O Secretário do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, Jorge Oliveira, se reuniu, na última segunda-feira (26), com o Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, no Rio. A pauta da reunião foi a regularização do Parque das Garças em Figueira, de forma a retirar o gravame ambiental e permitir que a ligação de água, implantação de rede coletora de esgoto e ligação de energia possam ser executados no local. A ação beneficiará cerca de 1.500 famílias, sem acesso a este tipo de infraestrutura básica.

O Parque das Garças é considerado área de Lagoa pelo Plano de Alinhamento de Orla da Lagoa de Araruama. Em 2019 o Ministério Público emitiu orientação indicando que não seja permitida a colocação de água, esgoto e energia na localidade, impedindo a gestão municipal de viabilizar a implantação dos serviços.

Diante da questão social das famílias, visando proporcionar mais dignidade à população, o Município vem trabalhando para viabilizar a regularidade da área, permitindo a implantação da infraestrutura necessária na localidade. O investimento vai garantir maior qualidade de vida e conservação ambiental para a Laguna. A ação está sendo trabalhada em conjunto com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o Ministério Público.