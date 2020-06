Arraial do Cabo realiza operação de reconhecimento da Ilha do Farol

A fim de trabalhar o reconhecimento de todo o território cabista e facilitar as atividades de buscas, A Marinha (IEAPM), comandou uma ação de reconhecimento em seu território, na Ilha do Farol, em parceria com a Guarda Municipal de Arraial do Cabo e a Polícia Militar, na tarde de ontem (4).

A ação, que também contou com a presença de um cão da Guarda Municipal para auxiliar no reconhecimento da área, faz parte de mais um dos projetos que visam a segurança pública e entendimento sobre a fauna e flora locais.