A delegada Patrícia Aguiar é a nova titular da 132ª DP Delegacia de Polícia, em Arraial do Cabo.

Patrícia assumiu o posto na terça-feira, dia 14, no lugar do delegado Renato Mariano, que ficou por dois anos a frente da delegacia de Arraial do Cabo.

Renato Mariano saiu de Arraial do Cabo para assumir a delegacia do Aeroporto Internacional do Rio.