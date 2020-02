Assistência Social de Iguaba Grande entrega kits maternidade para gestantes

A Secretaria de Assistência Social de Iguaba Grande preparou uma enorme surpresa para as 12 gestantes que são atendidas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Vila Nova: elas foram presenteadas com kits maternidade, cada um contendo uma banheira, roupinhas de recém-nascido, fraldas, mamadeira, chupeta, chuquinha, travesseiro, manta, jogo de lençol, bolsa maternidade e cueiros.

A entrega aconteceu na tarde desta quarta-feira (5), e contou com a presença da secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia de Souza, que junto com a equipe de assistência do CRAS também preparou café da tarde e uma palestra esclarecedora sobre os cuidados com o bebê, numa dinâmica de grupo bem descontraída em que todas as futuras mamães puderam falar sobre suas expectativas.

O encontro com as gestantes já faz parte do calendário de eventos do CRAS de Vila Nova: ele acontece toda última quarta-feira do mês. Mas esta edição especial, segundo a secretária, “se fez necessária devido à demanda existente dos últimos meses”.

A gestante Evelin dos Santos, 24 anos, foi uma das beneficiadas, e aprovou a iniciativa. “Nesse kit ganhei muita coisa que ainda não tinha conseguido comprar pra minha filha que vai nascer. Achei muito legal e sempre sou muito bem tratada aqui”, contou.

Durante o encontro, a equipe do Programa Criança Feliz também esteve presente conversando com as futuras mamães sobre a importância de um acompanhamento pós-parto até os três anos de vida do bebê.