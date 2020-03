Atividades voltadas para a Melhor Idade de Arraial do Cabo estão suspensas

Diante dos últimos acontecimentos e seguindo as medidas de prevenção ao coronavírus estabelecidas pelos governos estaduais e municipais, as atividades do Círculo Operário, voltadas para a Melhor Idade, estão previamente suspensas.

O decreto municipal de n° 3050, em seu artigo 6° determina que: A Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Consultoria Geral de longevidade e envelhecimento Humano – CONLONGH – farão o acompanhamento semanal dos idosos no município, incluindo os 130 que pertencem ao Programa da Melhor Idade.

Pessoas com idade acima de 40 anos se encontram na maior zona de risco de contagio. Logo, o Decreto e a suspensão das atividades tem o objetivo de resguardar a saúde e bem estar dos idosos do município de Arraial do Cabo.

“Sempre cuidamos e zelamos por eles, procuramos oferecer o melhor e saúde vem em primeiro lugar. Serão 15 dias, em princípio, e esperamos que essa situação se normalize o quanto antes”, comentou a Secretária de Assistência Social, Olívia Macedo.