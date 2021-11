Bairros de Cabo Frio recebem ações de limpeza e ordenamento

Buscando otimizar a realização dos serviços públicos em diversos bairros, a Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) reforçou, nesta semana, as ações de ordenamento em diversos pontos da cidade. Entre as áreas atendidas estão os bairros de Unamar, Boca do Mato, Gamboa e Maria Joaquina, entre outros. As equipes executam serviços de limpeza, retirada de entulho e desentupimento com vacol.

Em Tamoios, os profissionais atuaram na Estrada do Chavão com limpeza e recolhimento de resíduos. Na Sinagoga, localidade de ampla abrangência no distrito, moradores receberam serviço de retirada de entulho. No Setor Monte Alegre, próximo à área do Grande Jardim Esperança, foram realizados os mesmos serviços.

Com o auxílio do caminhão vacol, o bairro Maria Joaquina foi atendido com ações de desentupimento de galerias e capina. Localidades como Rasa, Boca do Mato, Jacaré e Gamboa foram atendidas com coleta de resíduos domiciliares com auxílio de prensa, limpeza, retirada de entulho, entre outros.

As ações seguem em andamento pelas equipes da Comsercaf em outras áreas da cidade, de acordo com a demanda de serviços. Solicitações podem ser feitas pelos moradores pelo email: ouvidoria@cabofrio.rj.gov.br.