Cabo Frio: Reunião trata retomada do Café do Trabalhador, revitalização da feira e iluminação pública

A Prefeitura de Cabo Frio realizou mais uma reunião intersetorial sob comando do novo secretário de Governo, Davi Souza.

Durante o encontro, nesta sexta-feira (09), foram debatidas a questão do licenciamento e fiscalização de obras; a instalação de novos empreendimentos; e o acompanhamento das demandas da população cabo-friense, além de assuntos gerais.

Além de identificar problemas e traçar prioridades, a reunião serviu para discutir a licitação para a iluminação pública e para usina de massa asfáltica, o retorno do Café do Trabalhador, a instalação do Polo de Desenvolvimento Econômico, e a revitalização do Mercado Sebastião Lan.

O secretário de Governo, Davi Souza, ressaltou que uma das prioridades do governo é atrair empresas e investimentos para o município. Ele disse que conta com a união dos setores para dar mais celeridade aos trâmites burocráticos necessários às ações.

Além de Davi Souza, a reunião contou com a participação do secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes; de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago; de Administração, Ruy França; da secretária de Obras e Serviços Públicos, Tita Calvet; de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha; da secretária de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Dhanyelle Garcia; da secretária adjunta de Desenvolvimento, Natália Singh, do secretário adjunto de Comunicação, Marcos Azevedo, do subchefe de gabinete da prefeitura de Cabo Frio, Pedro José, e do vereador Alexandre Marques, atual líder do governo na Câmara.