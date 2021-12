Câmara de Cabo Frio apresenta balanço das atividades legislativas

A Câmara Municipal de Cabo Frio realizou nesta quinta-feira (16), a sessão solene de encerramento do ano legislativo. Na ocasião, foi apresentada uma retrospectiva das atividades desenvolvidas pelos 17 vereadores ao longo de 2021.

Foram realizadas 60 sessões ordinárias, apresentados 523 Projetos de Leis, sendo 129 Leis já sancionadas, 667 Indicações e 271 Requerimentos. Cada vereador apresentou dois Projetos de Leis ou Leis Sancionadas, que integraram a retrospectiva. Foi apresentado um documentário em homenagem aos ex-presidentes da Casa Legislativa, Aquiles Barreto, Alfredo Gonçalves, Jânio Mendes, Silas Bento, Luís Geraldo, Márcio Corrêa, com participação do atual presidente, Miguel Alencar (DEM).

Em seguida, a tribuna foi aberta aos parlamentares. A sessão contou com a presença do Secretário de Governo, Davi Souza; do Controlador-Geral do Município, Luís Claudio Gama; do Secretário de Integração Metropolitana, Aquiles Barreto e do ex-presidente da Câmara e ex-deputado Silas Bento.